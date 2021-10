Lamborghini insieme a Movember per la salute maschile

Per tutto il mese di novembre Automobili Lamborghini supporterà ufficialmente Movember, organizzazione benefica leader mondiale nel campo della salute maschile, attraverso una raccolta fondi e una campagna di sensibilizzazione. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto in favore di attività dedicate a salute mentale, prevenzione dei suicidi, tumore alla prostata e ai testicoli.

Il picco delle attività si avrà sabato 6 novembre quando circa 1.500 Lamborghini animeranno le strade delle principali città del mondo per diffondere con un unico gesto corale consapevolezza sull'importante tema della salute.

Le vetture, dai cofani decorati con sticker a forma di baffi, simbolo del movimento, sfileranno da New York a Sydney, da Dubai a Bangkok, da Roma a Città del Capo. Clienti da tutto il mondo, chiamati a prendere parte alle Bull Run organizzate da 92 concessionari Lamborghini, saranno parti attive della campagna per diffondere il messaggio di Movember.

In contemporanea sarà aperta dalla fondazione una raccolta fondi su una piattaforma dedicata, dove poter effettuare donazioni.

"Attraverso questa partnership - ha affermato Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Lamborghini - la Casa di Sant'Agata Bolognese vuole contribuire attivamente a sensibilizzare la propria comunità di fan e clienti sul tema fondamentale della salute e supportare la ricerca. Tutto questo si aggiunge alle molteplici iniziative che da anni portiamo avanti internamente in favore del benessere psico-fisico delle nostre persone: dai programmi di screening e prevenzione oncologica a progetti volti a sostenere i valori di diversity&inclusion, fino alle numerose iniziative sociali che fanno di Lamborghini una realtà industriale dalla condotta eticamente responsabile".