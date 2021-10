Cadillac Seville Gucci, modellino da 100 euro ora supera 600

Grazie al prezzo di 120 dollari o 100 euro in Europa, la Cadillac Seville Gucci è probabilmente l'acquisto più a buon mercato nel catalogo della celebre maison fiorentina. Un oggetto, creato per celebrare i 100 anni del brand, che è già diventato una rarità da collezionisti, perché riprodotto in sole 5mila unità.

E' disponibile esclusivamente online e nei negozi Gucci Wooster (New York), Gucci Cartoleria (Milano), Gucci Circolo (Milano, Shoreditch - Londra, Berlino), Beijing SKP South Retail (Pechino), Gucci Shibuya Parco (Tokyo) e Gucci Gaok (Seul): Ma a 10 giorni dal lancio è già praticamente sold out in tutti i mercati, tanto da essere proposto nei siti per collezionisti a prezzi perfino superiori a 600 euro.

Per chiarezza va detto che si tratta di un modellino di auto in scala 1/64, elegantemente racchiuso in una teca trasparente che a sua volta è protetta da una scatola con il logo e la tipica grafica Gucci.

Frutto di una collaborazione con il colosso americano Mattel, proprietario di HotWheels, la Cadillac Seville distribuita da Gucci riproduce fedelmente una delle auto originali del brand GM.

Due serie che nel periodo 1976-1979 e poi 1980-1985 furono oggetto di una personalizzazione con elementi caratteristici della maison fiorentina, come la banda verde e rossa e il tessuto con le G intrecciate.