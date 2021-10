Sicurezza strade, in Emilia Romagna al via sei progetti di fattibilità

Collegamenti più scorrevoli, meno traffico nei centri abitati: va in questa direzione il potenziamento delle strade dell'Emilia-Romagna grazie alla Convezione tra Regione e Anas Spa, approvata con delibera della Giunta regionale. Parte l'iter per la realizzazione di sei interventi considerati strategici per il miglioramento della viabilità e della sicurezza dell'intera rete stradale. Una fase progettuale dal valore di oltre 8 milioni e 750mila euro complessivi - di cui più di 4,5 milioni nel 2021 e oltre 4,2 milioni nel 2022 - a cui la Regione ha partecipato con lo stanziamento di una quota pari a 1 milione e 150mila euro, di cui 650mila euro nel 2021 e 500mila nel 2022.

L'atto dà il via alla redazione, entro il 2022, di cinque progetti di fattibilità tecnica ed economica che riguardano l'ammodernamento della statale 64 Porrettana nel tratto tra Sasso Marconi e Vergato (Bologna), della statale 67 Tosco-Romagnola nel tratto fra Forlì e Ravenna, la realizzazione della variante all'abitato di Montale Rangone nel Comune di Castelnuovo Rangone (Modena) sulla SS 12 dell'Abetone e del Brennero e degli abitati di Fosso Ghiaia, Mezzano, Camerlona e Glorie (Ravenna) sulla statle 16 Adriatica. Sempre sulla statale Adriatica è prevista inoltre la redazione del progetto definitivo per la variante all'abitato di Alfonsine (Ravenna).

La redazione da parte di Anas della prima bozza dei cinque progetti di fattibilità tecnico-economica e degli elementi minimi dello studio definitivo sarà sottoposta alla valutazione degli enti interessati. La consegna degli elaborati definitivi è prevista entro il 31 dicembre 2022.