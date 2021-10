Suzuki, con ACI Rally Talent per penultima selezione

Si avviano alla conclusione le fasi preliminari dell'ACI Rally Italia Talent 2021, con la penultima selezione che si svolgerà mercoledì 27 a venerdì 29 ottobre in Veneto. L'appuntamento è sulla Pista Azzurra di Jesolo (VE), dove Rally Italia Talent approda per la seconda volta. Gli aspiranti rallisti del Nord Est si sfideranno nel tracciato che sorge a pochi passi dal mare a bordo di Suzuki Swift Sport Hybrid, Auto Ufficiale della manifestazione, per conquistare il passaggio alle fasi successive. Saranno quindi le finali nazionali a decretare i vincitori delle varie categorie previste dal regolamento, che potranno poi partecipare gratuitamente a gare valide per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport come piloti o come navigatori ufficiali del Team di ACI Rally Italia Talent.

Dal 2014 il format inventato da Renzo Magnani e patrocinato da ACI Sport realizza il sogno correre di tanti amanti dei motorsport e molti sono gli ex che si sono distinti nelle competizioni sia a livello italiano che internazionale. Oltre a valutare i candidati, i rallisti di fama internazionale che compongono lo staff RIT danno consigli per migliorare la guida e renderla più efficace e sicura, in pista come nelle situazioni stradali di ogni giorno.

Così come in tutti gli altri appuntamenti ACI Rally Italia Talent 2021, a Jesolo in pista sarà Swift Sport Hybrid, la hot hatch ibrida di Hamamatsu che è stata scelta come Auto Ufficiale di Rally Italia Talent in quanto giudicata l'auto ideale per fare emergere le doti dei piloti, con la sua massa in ordine di marcia di 1020 kg, una potenza di 129 cv e una coppia massima di 235 Nm costanti tra i 2000 e i 3000 giri.