Hyundai sale di posizione nella Best Global Brands 2021

Nuovo traguardo raggiunto per Hyundai che nella classifica Best Global Brands 2021 di Interbrand si piazza al trentacinquesimo posto. Guadagnando una posizione rispetto al 2020, il valore globale del brand Hyundai è aumentato del 6,3% su base annua, per un valore di 15,2 miliardi di dollari nel 2021, confermandosi per il settimo anno consecutivo tra i primi 30 brand in classifica.

La valutazione positiva di Interbrand su Hyundai deriva dalla visione eco-friendly e orientata al futuro dell'azienda in merito all'elettrificazione e alle soluzioni di mobilità intelligente, così come dall'impegno per il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2045 e dal rafforzamento dei canali di vendita online.

Rispetto alla precedente valutazione di Interbrand, Hyundai ha raddoppiato gli sforzi sull'elettrificazione dei veicoli, guidando lo sviluppo di un ecosistema di veicoli commerciali a celle a combustibile a idrogeno in Cina e in Europa, supportato dal nuovo marchio HTWO di Hyundai Motor Group, dedicato alle tecnologie fuel cell. Hyundai ha anche lanciato la sua Electric Global Modular Platform (E-GMP) e il nuovo brand IONIQ dedicato ai veicoli elettrici a batteria (BEV). La rivista automobilistica tedesca Autozeitung ha anche posizionato il marchio coreano in cima alla sua valutazione comparativa dei crossover compatti EV.

I piani di elettrificazione e di mobilità intelligente di Hyundai sono anche stati rafforzati dalla recente dichiarazione della casa automobilistica allo IAA Mobility 2021, in Germania, a proposito della volontà di raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni di carbonio in tutte le fasi entro il 2045, dalla produzione di automobili, al funzionamento e allo smaltimento.