Lamborghini Countach LP500: ricostruito esemplare del 1971

Dopo il debutto al Concorso di Eleganza di Villa d'Este, la Lamborghini Countach LP 500 ricostruita dal Polo Storico della Casa di Sant'Agata Bolognese è stata protagonista il 9 ottobre dell'evento "Countach LP 500: The Shakedown" presso la pista di Vizzola Ticino, alla presenza del collezionista che ne ha commissionato la ricostruzione e dei fornitori che hanno partecipato alla sua realizzazione.



Nell'ambito della collaborazione con Automobili Lamborghini, Pirelli ha messo a disposizione la pista di Vizzola Ticino dove il Polo Storico, dopo 25.000 ore di lavoro rese necessarie per la sua ricostruzione, ha avuto la possibilità di collaudare la LP 500 ancor prima della presentazione ufficiale a Villa d'Este, in analogia a quanto compie su strada per validare i lavori di restauro delle vetture prima della riconsegna ai proprietari. La stessa location utilizzata per le prove è stata scelta anche per presentare ufficialmente la vettura al collezionista e permettergli di vivere le emozioni di alcuni giri in pista. Il tutto alla presenza dei fornitori che hanno collaborato con il Polo Storico alla realizzazione del progetto.

Giuliano Cassataro, Head of Service and Polo Storico, ha commentato "Le prove e lo shakedown su pista ci hanno confermato che la Countach LP 500, oltre che bellissima, è anche funzionale e la maggiore dimensione dei suoi pneumatici rispetto a quelli della LP 400 di serie (40 millimetri in più all'anteriore e 50 al posteriore) conferisce alla vettura un'estetica invidiabile e molto proporzionata, tali da renderla ancora attualissima a distanza di mezzo secolo dalla sua presentazione. Abbiamo ritenuto importante celebrarla insieme al cliente e condividere l'emozione di vederla in moto anche con i fornitori che hanno investito tantissime ore di lavoro nella sua realizzazione." La LP 500 è esposta fino al 15 novembre al Museo MUDETEC di Sant'Agata Bolognese per essere ammirata dal vivo. Il telaio tubolare nudo di una LP 400, la seconda LP 400 di serie ed una 5000 Quattrovalvole presentati accanto al primo prototipo di Countach creano un percorso che accompagna i visitatori in un viaggio alla scoperta dei 50 anni di storia di questo modello leggendario della Casa del Toro. Come si evince dal nome, Lamborghini Polo Storico è il settore che si occupa di preservare l'identità storica della Casa di Sant'Agata Bolognese dal 2015. Tra i suoi compiti prioritari rientrano la certificazione ed il restauro di tutte le vetture Lamborghini prodotte fino al 2001. A tal fine si coltiva la conservazione e l'acquisizione di nuove fonti per l'Archivio, attività con cui il Polo rende possibile la valorizzazione di tutte le Lamborghini classiche. In ragione delle richieste che provengono dagli appassionati, particolare attenzione è posta alla realizzazione di ricambi non più disponibili sul mercato.