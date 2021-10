Automobili elettriche da competizione davanti al Comune di Messina

Sono state presentate oggi in Piazza Unione Europea davanti al Comune di Messina le auto elettriche da competizione che parteciperanno alla Smart e-cup in programma durante l'e-motorshow. All'evento, organizzato da ATM S.p.A. al PalaRescifina domani, sabato e domenica, parteciperanno piloti di prestigio e numerosi ospiti. Presenti stamani gli Assessori Francesco Gallo, Dafne Musolino, Laura Tringali e Massimiliano Minutoli; e il Presidente di ATM S.p.A.

Giuseppe Campagna. "È una manifestazione importante - ha spiegato l'assessore con delega ai Rapporti con ATM Gallo - in quanto l'obiettivo é educare alla mobilità elettrica, considerata la mobilità del futuro, ma anche occasione per avvicinarsi al mondo dello sport motoristico che in città annovera innumerevoli appassionati orfani da molto tempo di appuntamenti significativi e per sfruttare gli spazi dei nostri impianti sportivi che rivestono molte potenzialità non sempre espresse in maniera adeguata". Dopo la sosta in Piazza Unione Europea, le auto hanno attraversato le vie del centro per fermarsi a Piazza Cairoli prima di raggiungere il PalaRescifina.

Testimonial della manifestazione sarà Giancarlo Fisichella, che si esibirà con vetture di qualità. Tra i piloti ci sarà anche il messinese Antonio Ricciari, il primo siciliano che parteciperà alla Parigi-Dakar nel 2022.