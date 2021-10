Autobest 2022: le auto finaliste

Dacia Spring, Hyundai Bayon, Opel Mokka, Renault Arkana, Skoda Fabia e Toyota Yaris Cross sono le finaliste del premio " Autobest 2022" . Queste vetture si contenderanno il premio di " Best Buy Car of Europe in 2022 ".



Si tratta di un premio che ha l'obbiettivo di indicare ai potenziali clienti la migliore auto da acquistare, a valle di una serie di test specifici. La giuria composta da 32 membri provenienti da 32 paesi emetterà le sue valutazioni finali e voterà nelle prossime settimane, con l'annuncio del vincitore della 21a edizione che arriverà entro metà dicembre. Dopo il successo della passata edizione, la giuria si recherà nuovamente a Teesdorf, in Austria, il 24 e 25 novembre per il test finale.

I campi di prova Fahrtechnik dell'Automobile Club austriaco (OEAMTC) hanno ottenuto il riconoscimento internazionale per i test sui veicoli e la formazione dei conducenti in molti settori. Con Teesdorf posizionato nelle vicinanze dell'aeroporto di Vienna, Autobest ha sancito una partnership per eseguire un pacchetto completo di test per esplorare il pieno potenziale dei finalisti. "Durante la pandemia, Autobest si è dimostrata l'unica giuria automobilistica internazionale indipendente capace di mantenere il regolare programma delle attività.

Continueremo nel nostro sforzo di offrire a milioni di consumatori di auto la migliore valutazione sull'auto Best Buy in Europa, ma anche sulle migliori persone, aziende e tecnologie che abbiamo oggi nel settore. Inoltre, grazie al Think Tank Autobest di nuova creazione guidato dal car designer Frank Stephenson, esploreremo più a fondo il futuro della mobilità, dando a tutte le persone una migliore visibilità e comprensione di ciò che accadrà nei prossimi anni". ha affermato Dan Vardie, fondatore e presidente di Autobest. Come accennato, i membri giudicanti rappresentano 32 paesi europei: si tratta della più grande giuria automobilistica indipendente in Europa e nel mondo per numero di paesi rappresentati. Molta attenzione viene data agli sforzi che l'industria automobilistica sta compiendo in un momento così complicato. Investimenti, nuove opportunità di lavoro nel settore automobilistico per le persone, fondi per auto e tecnologie verdi, il sostegno alle diverse regioni d'Europa sono tutti elementi attentamente valutati dalla giuria.

Anche le nuove tecnologie e connettività in-car sono sotto esame. In totale, dedichiamo otto premi a questi risultati nelle seguenti categorie; Manbest, Companybest, Ecobest, Designbest, Technobest, Safetybest, Smartbest e Sportbest. Nelle prossime settimane saranno comunicati i vincitori di questi premi. La ventunesima cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo anno a Strasburgo, in Francia, in una data che verrà annunciata in seguito, in attesa dell'evoluzione della pandemia nella regione del Grande Est. Quest'anno il 20° anniversario dell'AUTOBEST Awards Gala si è svolto il 30 settembre a Barcellona, ;;in Spagna, riunendo un numero record di partecipanti provenienti da 34 paesi, compresi i principali dirigenti di varie aziende e organizzazioni.