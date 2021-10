Goodwood Festival of Speed, confermato per 23-26 giugno 2022

Gli organizzatori del Goodwood Festival of Speed, una delle manifestazioni 'live' per auto storiche e da collezione più importanti al mondo, ha comunicato che l'edizione 2022 si svolgerà dal 23 al 26 di giugno.

Quest'anno verranno lanciati anche due nuovi eventi nella grande tenuta del Duca di Richmond a Goodwood: Goodwoof a tema cinofilo che si svolgerà dal 28 al 29 maggio ed Eroica Britannia, incentrato sul ciclismo, dal 6 agosto al 7 agosto.

Al Festival of Speed 2022 saranno presenti anche i modelli più recenti, la tecnologia e l'innovazione - con il Future Lab e l'Electric Avenue - e torneranno le auto di Formula 1, le derapate e i campioni del volante.

"Sono entusiasta del fatto che i nostri tanto amati eventi motoristici con il tutto esaurito torneranno in modo spettacolare nel 2022 - ha detto il Duca di Richmond - grazie a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato con il Festival of Speed, il Revival e il Members' Meeting di quest'anno. La prossima sarà davvero una stagione da non perdere". La riunione annuale dei membri per il suo 79° anno si svolgerà da sabato 9 aprile a domenica 10 aprile mentre il Goodwood Revival è in programma da venerdì 16 settembre a domenica 18 settembre.