Anas: riaperti ad Arzachena i ponti su Ss 125 a Su Mulinu

La statale 125 è di nuovo transitabile anche nei tratti che sovrastano il rio San Giovanni" e il rio Bucchilalgu, in località Su Mulinu, nel territorio comunale di Arzachena. Oggi l'Anas ha riaperto al traffico i due ponti al termine di un restyling strutturale costato 1 milione e 300 mila euro. I lavori, iniziati lo scorso maggio, hanno permesso di risanare le strutture in calcestruzzo armato e ricostruire completamente la sommità dei muri per l'installazione di nuovi guardrail al posto dei vecchi parapetti.

Insieme ai vertici dell'Anas, al taglio del nastro hanno preso parte anche il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, e l'assessore regionale dei Lavori pubblici, Aldo Salaris. "C'è grande soddisfazione per aver portato a termine un intervento strategico nei tempi previsti, fatto per niente scontato soprattutto in epoca Covid, tra aumento dei costi e irreperibilità dei materiali", commenta Ragnedda. "Fondamentale sul piano della sicurezza per chi arriva nel nostro territorio, l'operazione ha consentito anche l'allargamento di quasi un metro del tratto stradale, a vantaggio della viabilità e della sicurezza", sottolinea ancora il primo cittadino, che ringrazia l'Anas per aver "rispettato il cronoprogramma e garantito la riapertura tempestiva di quel tratto di strada".