Viabilità: A1, chiusura stazione Caserta Nord per due giorni

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di riqualifica dell'impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Roma, nei seguenti giorni e orari: nelle due notti consecutive di giovedì 21 e venerdì 22 ottobre, con orario 22-6; dalle 22 di domenica 24 alle 6 di lunedì 25 ottobre.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Santa Maria Capua Vetere.

Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro R08 e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, invece, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro R08, dalle 22 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 ottobre, sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli; sulla A1 Milano-Napoli, nelle quattro notti consecutive di martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 ottobre, con orario 22-6: sarà chiusa la stazione di Caserta sud, in entrata verso Napoli. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Villa Literno.