Lo-Res Car, venduta a 111mila dollari concept di United Nude

E' stata ceduta per poco più di 111mila dollari l'incredibile concept Lo-Res Car #03 volutamente ispirata alle linee della prima Lamborghini Countach di Marcello Gandini del 1974, e completamente dedicata al tema della innovazione nel design.

Commissionata da Rem D. Koolhaas, il fondatore dell'azienda di calzature femminili United Nude - celebri per l'originalità delle forme e delle soluzioni 'costruttive' - la Lo-Res Car è stata ceduta dal Petersen Automotive Museum di Los Angeles con finalità benefiche, in uanto il 50% del ricavato verrà devoluto all'ente Energy Independence Now che opera nella protezione dell'ambiente mentre il restante 50% servirà a finaziare le attività del museo.

Questa originale show car - resa funzionante (anche se a bassa velocità) da un motore elettrico KDS da 5 kW - aveva ottenuto un Wallpaper Magazine Design Award nel 2016, era stata esposta alla rassegna del design automobilistico al Grand Basel nel 2018 ed era infine stata protagonista della mostra Disruptors proprio al Petersen Automotive Museum nel 2019. La carrozzeria della Lo-Res Car è costituita da pannelli in policarbonato colorato trasparente su un telaio in acciaio e l'equipaggiamento aggiuntivo include un corpo apribile a conchiglia ad azionamento elettrico, barre luminose anteriori e posteriori, due sedili montati in senso longitudinali - secondo il cosiddetto schema 'tandem' - e un volante esagonale cromato.

L'interno è accessibile tramite il sollevamento della carrozzeria a conchiglia (si ottiene azionando un telecomando) e presenta sedili in metallo lucido e rifiniti con tappezzeria nera a coste. Su entrambi i lati si trovano due file di barre luminose e un pannello di controllo - alla destra del conducente - con interruttore di accensione, indicatore del livello di carica della batteria e interruttori a levetta per le funzioni del veicolo.