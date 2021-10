Volkswagen, all'ITS World Congress per mobilità efficiente

In occasione dell'ITS World Congress di Amburgo, in programma dall'11 al 15 ottobre, il Gruppo Volkswagen presenterà una serie di proposte per la circolazione efficiente, sostenibile e sicura. L'evento è tra i principali a livello globale nel campo dei sistemi di trasporto intelligenti e il focus sarà sulla guida autonoma, l'uso intelligente dei dati dei veicoli e l'integrazione dei veicoli a batteria nella rete elettrica. Il Gruppo, insieme ai propri brand Volkswagen Veicoli Commerciali, MOIA, CARIAD, Elli e MAN Truck & Bus, metterà a disposizione uno spazio di confronto per interessati e addetti ai lavori, con dimostrazioni dal vivo di progetti pilota, panel di discussione, conferenze e interventi di esperti.

"I sistemi di trasporto intelligenti - ha commentato Gernot Döllner, Senior Vice President Group Strategy del Gruppo Volkswagen - giocano un ruolo fondamentale nella mobilità a prova di futuro, nelle città e non solo. Costituiscono il requisito di base per soluzioni di mobilità a zero emissioni, connesse, sicure e su misura, e sono elementi chiave della strategia del Gruppo NEW Auto. Insieme ai nostri partner, renderemo la mobilità di persone e beni ancora più efficiente, sostenibile e confortevole".

Attualmente, nell'ambito di un progetto pilota ad Amburgo, Volkswagen Veicoli Commerciali, MOIA e ARGO AI, stanno testando un sistema di ridesharing autonomo, che dovrebbe essere operativo nel 2025. All'ITS, MOIA sfrutterà una simulazione interattiva per mostrare come il ridesharing autonomo con ampie flotte possa contribuire alla rivoluzione della mobilità.

Inoltre, utilizzando un modellino in scala 1:2 dell'ID.BUZZ AD1, Volkswagen Veicoli Commerciali permetterà ai visitatori di sperimentare vari scenari di impiego di navette autonome per il trasporto di merci e persone.