Formula SAE, dopo eventi statici appuntamento è a Varano

Dopo la conclusione degli eventi statici virtuali, l'appuntamento con Formula SAE Italy è a Varano De Melegari, dalla prossima domenica. Per gli eventi statitici, che hanno visto coinvolti i team di tutte le classi di partecipazione nelle prove del Business presentation event, Design event e Cost event, sono state anche rese note le relative classifiche, ma non è stato rivelato il posizionamento sul podio dei finalisti, riportati invece nelle rispettive classifiche in ordine crescente del numero di macchina. I vincitori delle prove statiche verranno infatti proclamati in occasione della cerimonia di chiusura che si terrà in autodromo nella serata del 13 ottobre.

Nel Business presentation event, gli studenti in gara sono chiamati a simulare una presentazione della vettura proposta davanti a una platea di potenziali investitori. Di qui, lo studio del business model che intendono utilizzare per analizzare il cliente e il mercato, dei canali di marketing e di comunicazione, fino alle classiche analisi economico-finanziarie e una specifica richiesta di investimento alla giuria. Tra i team partecipanti, si segnala l'ottima performance degli austriaci di Joanneum Racing Graz e dagli italiani del Politecnico di Milano.

Sul fronte del Design event, una delle prove più sentite dagli studenti, ad essere premiato, da una giuria di esperti del mondo automotive è stato il lavoro ingegneristico attorno alla vettura. La valutazione della giuria è basata sulle categorie classiche di sospensioni, telaio e motore, ma viene valutato anche il modello di management della squadra e assegnati alcuni punti all'estetica del veicolo e al grado di creatività e innovazione dell'idea progettuale. La competizione ha permesso di certificare il continuo sviluppo tecnico dei team, sottolineando, rispetto agli anni passati, una maggiore integrazione tra le tematiche di impostazione veicolo e di sviluppo software.

Per finire, il Cost Event che si concentra sull'analisi dei cost report. In questo caso il focus non è più sul costo della vettura in quanto tale, ma sulla capacità del team di padroneggiare la 'dimensione costo' fin dal suo nascere. La prova diventa una sorta di tesi in economia sulla vettura, senza però dimenticare alcuni importanti aspetti di natura tecnica e produttiva. I team creano le proprie tabelle standard e devono illustrare ai giudici il modo in cui le hanno create, spiegando le metodologie ed evidenziando le fonti verificabili e attendibili da cui hanno ottenuto i dati di base.