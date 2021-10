British Motor Show,torna nel 2022 Salone del Made in England

Dopo il successo dell'evento nello scorso agosto il British Motor Show ritornerà nel 2022 - dal 18 al 22 agosto - nella stessa sede a Farnborough, il centro espositivo e base aerea dove si svolge anche un celebre Salone dedicato all'aviazione. Il prossimo anno gli organizzatori, sull'onda di risultati ottenuti nel 2021 (47.000 visitatori paganti nei 3 giorni di apertura) annunciano ora un Motor Show ancora più grande e con contenuti ancora più interattivi.

Produttori ed espositori - si legge nella nota - hanno già prenotato lo spazio dopo il trionfante ritorno di un evento fieristico fisico in presenza. "Insieme a un'importante partnership con Cinch, la piattaforma di auto usate online in più rapida crescita del Regno Unito, lo spettacolo - affermano gli organizzatori - continuerà per i prossimi cinque anni, tornando nella stessa sede". Ulteriori dettagli dell'edizione 2022 del British Motor Show verranno svelate in una conferenza stampa prevista per il prossimo 4 novembre.