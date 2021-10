All'autodromo di Misano in scena piloti, auto e moto d'epoca

Dall'8 al 10 ottobre il Misano World Circuit torna a ospitare la reunion per moto e piloti che hanno scritto la storia del motociclismo negli ultimi decenni.

Anche quest'anno, come per l'edizione 2020, la presenza nel paddock, dove tradizionalmente si respira aria dei circuiti d'altri tempi con espositori di componentistica e moto da collezione, sarà consentita ai soli addetti ai lavori.

Il pubblico potrà però assistere dalle tribune ai numerosi appuntamenti in pista, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

Sono oltre 400 i piloti che scenderanno in pista, schierati in numerose griglie di partenza che animeranno l'intera giornata di domenica: 17 le classi al via, raggruppate in 9 partenze, con il primo start alle 10:20 e l'ultima partenza alle 18. 12 le classi che vedono una classifica ancora incerta e per le quali la prova di Misano potrebbe rivelarsi decisiva per l'assegnazione dei titoli.

283 piloti prenderanno parte al Meeting Fmi. La prova, valida per il Campionato italiano velocità epoca, rappresenta il quarto ed ultimo appuntamento della stagione 2021 per il Comitato Epoca Sport della Fmi, dopo i doppi round di Varano e Magione e la gara singola di Vallelunga.

Al termine di ogni gara, oltre alla premiazione classica, ci sarà anche la consegna della Coppa ai primi tre classificati nelle classifiche finali di Campionato Italiano di ogni classe.