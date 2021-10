Tesla condannata a pagare 137 mln per abusi razzisti in Usa

Tesla, la casa automobilistica di Elon Musk, è stata condannata da una corte federale della California a pagare quasi 137 milioni di dollari come risarcimento danni ad un ex dipendente afroamericano per gli abusi razzisti subiti quando lavorava nella fabbrica di Fremont.

Owen Diaz, un ex operatore di montacarichi dal 2015 al 2016, aveva denunciato di essere vessato e apostrofato con "quotidiani epiteti razzisti", compreso la parola 'negro'. I suoi colleghi inoltre disegnavano svastiche e lasciavano graffiti razzisti intorno alla fabbrica. Una giuria di San Francisco ha riconosciuto all'ex dipendente 6,9 milioni come risarcimento per lo stress emotivo e 130 come danni punitivi.