Mini: Big Love Days, concluso il weekend delle 'passioni'

E' stato un fine settimana di 'passioni', tra motori, musica e lifestyle, quello dei 'Mini Big Love Days'. Due giorni che il marchio ha voluto dedicare alla sua storia, con l'arrivo sul circuito di Varano de' Melegari, provincia di Parma, di molti di quegli esemplari che hanno scritto le vicende di Mini nel passato, oltre a quelle che ne rappresentano il presente ma anche il futuro. L'esperienza è stata organizzata proprio per questo: toccare con mano le diverse anime Mini e dedicarsi alle proprie passioni, per un evento aperto a tutti e a ingresso gratuito e con le parole d'ordine 'Mangia, Mini, Ama'. A fare da contorno al mondo automotive, rigorosamente rappresentato dalla parola Mini, le esperienze legate a lifestyle e intrattenimento (Ama), unite alla passione per il buon cibo (Mangia).

Sul fronte motori, sono stati quattro i percorsi organizzati per testare i diversi 'spiriti' delle nuove Mini, con le esperienze di guida Urban, Style, Adrenaline e Journey.

L'experience Urban è stata dedicata alle Mini Full Electric, mentre il percorso Style, invece, era per chi fa del design il proprio pane quotidiano, come con Mini Vision Urbanaut e Mini Strip, ovvero i due concept che anticipano il futuro della mobilità. L'area Adrenaline è stata quella in cui si sono riversati gli amanti della velocità, per scendere in pista con le potenti Mini John Cooper Works. Non è mancata nemmeno l'anima off-road di Mini, messa alla prova a Varano de' Melegari attraverso un percorso fuoristrada sul quale le Mini Countryman ALL4 hanno dato prova delle loro capacità sullo sterrato.

Tra le 'passioni' convocate da Mini per i Big Love Days, anche la musica, andata in scena sabato sera sul palco allestito all'interno dell'autodromo e sul quale sono saliti Nyv, Fasma, Sottotono e Lo Stato Sociale, ovvero una carrellata di artisti pensati per rappresentare almeno tre generi musicali, dall'hip hop al pop, fino all'indie, pensata proprio per un pubblico eterogeneo come quello appassionato del marchio automobilistico al centro del fine settimana.