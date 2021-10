Milano AutoClassica, successo per la due giorni in Fiera

E' un bilancio più che positivo, quello che gli organizzatori hanno stilato a proposito dell'edizione 2021 di Milano AutoClassica. Con il dato di 71578 visitatori e una grande affluenza di giovani, lo scorso fine settimana alla Fiera di Rho, si sono registrate anche molte negoziazioni concluse già nella giornata di venerdì 1 ottobre, oltre alla soddisfazione degli espositori che ha riportato la chiusura di trattative e vendite oltre le aspettative. Grande affluenza all'asta "Auto e Moto Classiche e Youngtimer" promossa dalla Casa d'Aste Wannenes, che si è svolta sabato 2, con una percentuale di venduto per lotto del 70 per cento.

Il ricco calendario della manifestazione ha ospitato dibattiti, confronti, presentazioni di gare, finali di Trofei, premiazioni e inediti momenti live.Tra i più seguiti, nell'arena di ACI Storico, anche l'incontro 'Collezioneremo monopattini? Riflessioni sul futuro dell'auto e analisi dei nuovi trend' curato da Ruoteclassiche e con gli interventi di Geronimo La Russa, Stefano Mereghetti , Viky Piria, Enrico Rondinelli, Tomaso Trussardi e Matteo Wolter. Bagno di folla per il doppio appuntamento con Emanuele Sabatino, in arte EmaMotorsport, il meccanico più noto del web.

Altro appuntamento importante nel Salotto dell'Automotoclub Storico Italiano è stato il convegno di sabato 2, nel quale si è dibattuto di motorismo storico quale strumento per la promozione del sistema paese, grazie al suo importante indotto turistico, culturale ed economico. Diversi gli interventi, tra i quali quello dell'Onorevole Giovanni Tombolato (Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Veicoli Storici), Guido Guidesi (Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia) e Luigi Zironi (Presidente Città dei motori e sindaco di Maranello).

L'appuntamento è poi stato dato alla dodicesima edizione di Milano AutoClassica, prevista per il 2022.