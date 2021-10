(ANSA) - PISTICCI, 02 OTT - Quarantacinque patenti di guida sono state ritirate dai Carabinieri nella zona di Pisticci (Matera) dall'inizio dell'anno. Secondo quanto si è appreso, 20 patenti sono state ritirate "per guida in stato di ebrezza e alterazione psico-fisica da alcol e droga" e 25 "per possesso di sostanza stupefacente per uso personale". I ritiri sono avvenute durante servizi di controllo fatti dai Carabinieri per far rispettare le norme sulla sicurezza stradale. (ANSA).