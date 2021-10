Mini Big Love Days, nel weekend tutte le anime di Mini

Sarà un weekend tra motori, musica e lifestyle, quello in programma sabato e domenica a Varano de Melegari per i Mini Big Love Days. Per toccare con mano le diverse anime Mini, durante la due giorni all'autodromo parmense, le parole d'ordine saranno 'Mangia, Mini , Ama'. A far da contorno al mondo automotive, rigorosamente rappresentato dalla parola Mini, ci saranno infatti esperienze legate al lifestyle e all'intrattenimento (Ama), unite alla passione per il buon cibo (Mangia). Al centro paddock sorgerà il Big Love Village, crocevia dei diversi mondi espressi da Mini.

Nel villaggio si intersecheranno 4 percorsi, Urban, Style, Adrenaline e Journey, ciascuno con due food truck dedicati, installazioni con attività tutte da scoprire e la driving area, diversificata in base allo spirito del percorso. L'experience Urban è ideale per chi ha un'anima metropolitana. Oltre alla presenza di Mini Full Electric, ci si potrà concedere una pausa pranzo a base di pizze e focacce, visitare il Vinyl Store e un'area dedicata ai Videogiochi Arcade. Il percorso Style, invece, è per chi fa del design il proprio pane quotidiano, come Mini Vision Urbanaut e Mini Strip, due concept che anticipano il futuro della mobilità. Qui ci sarà la Hall of Fame della storia di Mini, si potrà giocare a Padel e mangiare. L'area Adrenaline è per gli amanti della velocità. Sarà infatti possibile provare il rombo dei motori della Mini JCW.