Disturbano un intero quartiere con gli scooter, 3 minori multati dai Carabinieri: è successo a Qualiano (Napoli) in via del Dogma, dove alcuni ragazzini stavano disturbando i residenti facendo manovre pericolose con i propri scooter.

I militari sono riusciti a bloccare e identificare 3 ragazzi: tutti minorenni tra i 14 e i 16 anni sono stati multati per guida senza patente e assenza di copertura assicurativa.

I minori sono stati affidati ai genitori, i veicoli sequestrati.