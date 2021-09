Crisi benzina in Gb, auto di CR7 in coda ai distributori

Anche Cristiano Ronaldo sta facendo i conti con la crisi di carburanti che attanaglia il Regno Unito, tra penuria di benzina e lunghe code davanti ai distributori. Per riempire il serbatoio alla lussuosa Bentley dell'asso portoghese - scrive oggi il Daily Mail - un'autista alle sue dipendenze ha dovuto attendere quasi sette ore fuori dalla stazione di servizio di Wilmslow, non distante dalla dimora di CR7. Non è infatti passata inosservata agli altri automobilisti in coda la Bentley Flying Spur, del valore di circa 250mila euro, con la quale nelle ultime settimane Ronaldo è stato spesso fotografato all'ingresso del centro sportivo del Manchester United, a Carrington. Meno fortunato, viceversa, il rifornimento ordinato da Ronaldo per un'altra auto della sua ricca collezione, una Range Rover: dopo aver dovuto aspettare piu' di sei ore in cda, un membro della sicurezza personale di Ronaldo è stato costretto a desistere perché nel frattempo il distributore era rimasto a secco.