Milano Autoclassica, sempre più fitta la lista dei presenti

E' una lunga lista di brand prestigiosi, quella che si sta definendo tra coloro che si danno appuntamento a Milano AutoClassica. Per l'evento, in programma dall'1 al 3 ottobre al quartiere fieristico di Milano (Rho) e alla sua undicesima edizione, hanno già accolto l'invito a partecipare numerosi nomi prestigiosi, tra le quali Alpine, Bentley, BMW Club Italia, Caterham, McLaren, Morgan, Musei Ferrari e Porsche Classic Partner Milano Est.

Bentley Milano presenta in un 'total black body paint' due anteprime nazionali come la Bentayga Hybrid e la Continental GT Speed, disponibili sin da ora presso le concessionarie di Bentley di Milano e Padova del Gruppo Fassina. La nuova Bentayga Hybrid adotta un sistema plug-in hybrid, che combina un propulsore sei cilindri a V da 3 litri turbo a benzina con un propulsore elettrico. Il propulsore endotermico eroga 340 cavalli e 450 Nm, il motore elettrico 128 cv e 350 Nm.

Complessivamente, il powertrain sviluppa 449 cavalli e una coppia massima di 700 Nm, gestiti da un cambio automatico a 8 rapporti. La nuova Bentley Continental GT Speed rappresenta invece l'apice del gran turismo ad alte prestazioni secondo Bentley. Equipaggiata con una versione potenziata del propulsore Bentley W12 TSI da 6,0 litri, eroga oggi 650 CV, con un incremento del 4% pari a 24 CV rispetto all'attuale modello W12.

McLaren sarà presente in fiera con due modelli, la McLaren 600LT Coupè e la McLaren GT. I due marchi inglesi Morgan e Caterham approdano invece a Milano AutoClassica, allo stand di Romeo Ferraris, con una Morgan Radical SR8, la vettura sportiva da competizione prodotta dal costruttore britannico Radical Sportscars di cui è stata costruita in piccola serie anche in versione omologata per la circolazione stradale, oltre ad una Morgan Roadster 3.7, una Morgan Plus Six e una Morgan Plus Four in un particolare colore azzurro. Completa l'esposizione una Catherham Seven 485 R. Porsche Classic Partner Milano Est, sarà invece presente con una selezione di modelli che rappresentano tutto il meglio della sua storia.