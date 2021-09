Ferrari amplia la gamma di servizi post-vendita

Ferrari presenta il nuovo servizio di garanzia estesa e manutenzione programmata LaFerrari Power dedicato ai possessori di LaFerrari e LaFerrari Aperta, novità assoluta per le supercar in edizione limitata della Casa di Maranello.

Il servizio LaFerrari Power punta a soddisfare i clienti che desiderano conservare inalterate nel tempo le caratteristiche della prima vettura ibrida fabbricata a Maranello, dotata di sistema ibrido HY-KERS di derivazione F1.

LaFerrari Power è un programma biennale rinnovabile che può essere attivato presso un qualsiasi concessionario ufficiale della rete Ferrari, indipendentemente dall'anno di produzione della vettura.

Il proprietario di LaFerrari o LaFerrari Aperta che si avvale del servizio LaFerrari Power godrà dell'estensione della garanzia di fabbrica della vettura, che include tra l'altro sistema HY-KERS e batteria ad alto voltaggio. È la prima volta che la Casa di Maranello offre ai suoi clienti una garanzia estesa di questo tipo per uno dei suoi modelli in edizione limitata. LaFerrari Power, inoltre, comprende interventi annuali di manutenzione programmata nel corso dei quali una vasta gamma di ispezioni eseguite da tecnici formati a Maranello.

Il lancio di LaFerrari Power coincide con il decennale dall'introduzione del servizio di manutenzione programmata Genuine Maintenance ai vertici della categoria, disponibile per ogni nuova Ferrari di gamma fino al settimo anno dall'acquisto.