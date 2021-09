ASI, un weekend dedicato a passione per i veicoli d'epoca

Si è tenuta la scorsa domenica, a Torino, la 'Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca', iniziativa promossa da ASI per promuovere sul territorio il patrimonio storico, tecnologico e culturale rappresentato dal motorismo storico. In occasione dell'evento, promosso da ASI dal 2018, gli appassionati di tutta Italia hanno l'opportunità di partecipare a decine di iniziative sociali, culturali e di intrattenimento per raccontare la storia del motorismo in un clima di festa e di condivisione. I Club Federati ASI, infatti, organizzano ogni sorta di raduno, esposizione, mostra tematica e convegno per coinvolgere e sensibilizzare il pubblico sui valori più profondi e positivi del motorismo storico.

Torino ha ospitato nella centrale piazza San Carlo una significativa esposizione di auto italiane per raccontarne l'evoluzione nell'arco del 1900 ed una preziosa selezione di motociclette costruite nella città della Mole all'inizio del secolo scorso. Tra le vetture più antiche selezionate dai Club Federati ASI del Piemonte e della Valle d'Aosta, erano presenti una Fiat 503 del 1906, un'Ansaldo Torpedo del 1928, una Lancia Augusta del 1935, un'Alfa Romeo 6C 2500 SS Pininfarina del 1948.

Tra le moto 'made in Torino' era esposta una nutrita rappresentanza di Della Ferrera anni '20 e '30, una Rigat Magnifica del 1912, una Giacomasso 500 del 1934, una Carrù Competizione del 1952.

Presso la seicentesca Villa Rey, sabato, ad anticipare i festeggiamenti per la Giornata Nazionale, si è svolta la speciale serata intitolata 'Le Stelle del Motorismo', durante la quale sono stati consegnati i 'Premi ASI per il Motorismo Storico' ed i 'FIVA Heritage Hall of Fame'. I "Premi ASI per il Motorismo Storico" sono stati assegnati ai designer Marcello Gandini e Leonardo Fioravanti in virtù delle rispettive carriere professionali.