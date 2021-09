A Misano i protagonisti della bus travel industry

Sicurezza, sostenibilità, innovazione, con prove pratiche su pista e incontri per tracciare il futuro del trasporto passeggeri a lunga percorrenza pubblico e privato: il World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico (Rimini) ospita il 29 e 30 settembre i protagonisti della 'bus travel industry' con 'Ibe Driving Experience', organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con Anav-Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori e Asstra-Associazione Trasporti. Istituzioni, associazioni di categoria e mondo produttivo faranno cerchio su un evento che aggancia l'attualità e traccia la roadmap del futuro, anche alla luce delle novità che il Pnrr offre al settore.

Proprio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gli interventi del Mit per il rinnovo del parco circolante in Italia costituisce il focus del convegno inaugurale. Giovedì, sui 4.226 metri del tracciato, prove su pista del programma di Driving Experience con gli istruttori di Efficient Driving, che assistono i conducenti con suggerimenti e indicazioni utili per gli stili di guida nell'ottica della riduzione e ottimizzazione dei consumi e della piena sostenibilità al volante. Sono presenti aziende leader di settore come Iveco, Daimler Buses Italia, Italscania, Isuzu, ZF, Sermec, Prometeon, Irizar, Karsan, Enel X e iConnecty.

Sempre giovedì Anav presenta 'Vaicolbus, insieme, sicuri, sostenibili', campagna che si pone l'obiettivo di rilanciare il trasporto collettivo come soluzione per agganciare gli obiettivi di sostenibilità e sicurezza. Poi una sessione coinvolgerà i rappresentanti del mondo industriale "per scattare una fotografia dell'oggi con uno sguardo aperto alle alternative offerte dalle nuove tecnologie", mentre Unasca-Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica curerà un appuntamento su 'Come migliorare la sicurezza dei veicoli commerciali'. 'Ibe Driving Experience' sarà anche palcoscenico per l'Open Day del progetto 'Scuderia Start' di Start Romagna, per la ricerca di personale a rafforzamento e completamento dell'attuale organico di autisti.