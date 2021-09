Fleet Motor Day 2021, edizione da record a Vallelunga

Più di 300 fleet e mobility manager presenti, per un totale di 930 partecipanti nelle giornate del 22 e 23 settembre, 38 brand automobilistici e 24 aziende di servizi, 1.188 test drive effettuati in diverse condizioni di guida. Sono questi i numeri registrati dalla settima edizione del Fleet Motor Day, l'evento annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali promosso a Roma e presso l'autodromo di Vallelunga da Fleet Magazine in collaborazione con l'Osservatorio Top Thousand e con il patrocinio e delle Associazioni Aniasa e Unrae.

Protagonista di questa edizione la transizione ecologica della mobilità dettata anche dall'agenda del "Fit for 55". Il tema è stato approfondito nel corso dei 3 workshop che hanno preceduto la giornata di test drive, durante i quali sono stati analizzati anche gli impatti di questa transizione sulla filiera, gli ultimi sviluppi della corsa all'e-mobility e i ritardi delle infrastrutture di ricarica, e il ruolo strategico che sta assumendo il segmento dell'usato per il settore del noleggio veicoli.

Ben 25 le anteprime nazionali che hanno animato l'evento, portate dai costruttori: Audi, BMW Group (con i brand BMW e Mini), Cadillac, Corvette, Cupra, Ford, Hyundai, Kia, Koelliker (con i brand Aiways, Maxus, Mitsubishi, Seres, SsangYong e Weltmeister), Ligier, Maserati, Mercedes, Nissan, Renault, Seat, Skoda, Stellantis (con i brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot), Tesla, Toyota Motor Italia (con i brand Toyota e Lexus), Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali e Volvo.

Fleet Motor Day 2021 è stato caratterizzato anche dalla presenza, ricca come non mai, delle aziende di servizi, tra noleggiatori (protagoniste, per la prima volta nella storia dell'evento, tutte le società del settore) e rappresentanti della filiera della mobilità: Adas Mobile, ALD Automotive, Alphabet, Arval, Athlon, CSM 360, Duferco Energia, Enel X, Europcar Mobility Group, Focaccia Group, Geotab, LeasePlan, Leasys, LoJack, Nobis Assicurazioni, Program, Q8, SIFÀ, Texa, UnipolRental, Volkswagen Financial Services, W.A.Y., Webfleet Solutions e WeTeam.