Viabilità: chiude cinque mesi galleria Montenuovo a Pozzuoli

La galleria Montenuovo a Pozzuoli, tra Arco Felice e Lucrino, chiuderà in entrambi i sensi di marcia a partire da domani per cinque mesi. L'asse viario sotterraneo, importante nei collegamenti tra la statale Domitiana, uscita Tangenziale di Napoli, con i comuni del litorale flegreo, sarà interessato da lavori di adeguamento e messa in sicurezza antincendio. Da eseguire un sistema idrico antincendio per l'intero tratto del tunnel ed il rifacimento degli impianti di illuminazione e di ventilazione, oltre alla sostituzione della segnaletica. La riapertura del tunnel è prevista per il prossimo 4 marzo. L'asse viario è stato già interessato da un primo step di lavori riguardanti la videosorveglianza, installate 14 telecamere, e la sistemazione di estintori prima dell'estate, ma gli interventi furono interrotti per non creare problemi di circolazione verso il litorale flegreo nei mesi di luglio ed agosto.