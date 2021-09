Watch Me, moda e musica per il reveal di Mustang Mach-E GT

Una collezione speciale, audace e mai banale, basata sull'esclusività che l'accomuna all'auto alla quale si ispira. È la Capsule Collection, la linea ideata dai designer Elbio Bonsaglio e Marta Sanchez, chiamati ad interpretare il senso di libertà, passione e sostenibilità incarnato da Mustang Mach-E GT.

L'iniziativa è frutto di una collaborazione tra il mondo della moda e Ford Italia e vede protagonista, appunto, Mustang Mach-E GT, l'auto più performante dell'Ovale Blu. In occasione del reveal, il brand automobilistico ha avviato una partnership con Vogue Talents, brand attraverso il quale Condé Nast Italia supporta la nuova generazione di talenti, punto di riferimento per i creativi di tutto il mondo. Insieme, hanno scelto KidsOfBrokenFuture, brand di moda sostenibile che, con un approccio rivoluzionario, comunica i valori di innovazione e sostenibilità alle nuove generazioni che rappresentano a tutti gli effetti la coscienza del futuro. Obiettivo dell'evento che si è svolto a Milano nella suggestiva Fabbrica Orobia, in occasione della Fashion Week, è stato quello di trasferire, nel campo dell'abbigliamento, il 'grido' Watch Me, che rende Mustang Mach-E protagonista degli sguardi di tutti quelli che incontra sul suo cammino. Occhi puntati sui capi della collezione che fanno dell'audacia stilistica, della libertà delle forme e della sostenibilità ambientale la loro bandiera. Le collezioni dei due artisti sono infatti realizzate con rifiuti riciclati, come bottiglie in Pet o in plastica marina riconvertita impiegando esclusivamente cotone biologico prodotto senza uso di pesticidi o prodotti chimici. In scena, a interagire con il muscle-suv, 17 tra ballerini, acrobati e artisti che si sono esibiti indossando i capi, al grido, appunto di "Watch Me".

"Ford entra nel mondo del full electric con una delle sue icone, Mustang Mach-E, il suv 100% elettrico con il cuore Mustang: con questa scelta vogliamo affermare che le auto elettriche possono emozionare, avere personalità, essere delle vere sportive - ha dichiarato Fabrizio Faltoni, presidente e amministratore delegato di Ford Italia - . Guardiamo al mondo dell'elettrico con un'auto dalla forte personalità: Mustang Mach-E GT è emozionante, potente, aspirazionale, incarna in modo deciso e inequivocabile il posizionamento Watch Me di Mustang Mach-E Per questi motivi ci è sembrata l'auto perfetta per uscire dai nostri canoni tradizionali e realizzare un evento di lancio in grande stile, uno show tra arte, moda e sostenibilità". È possibile seguire l'evento "Watch Me - New Visions" sulla piattaforma dedicata e sui canali Ford e Condè Nast.

Di seguito il link al video dell'evento: https://youtu.be/WWjl6bw2vOs