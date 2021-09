Jeep, Ram e Fiat partner di (Red) per sostenere Global Fund

I marchi Jeep, Fiat e Ram, insieme a (Red) si lanciano nella sfida globale per la lotta alle pandemie promuovendo nuove serie speciali (Red) che contribuiranno a sostenere il lavoro del Global Fund con oltre 4 milioni di dollari nei prossimi tre anni.

“Questa partnership con Fiat, Jeep e Ram è un potente strumento nelle mani di (Red) per la lotta contro le pandemie e contro l’indifferenza che le alimenta. È difficile credere che a 15 anni dalla fondazione di (Red) si stia ora lottando contro un altro virus, ma è ancora più dura vedere come il “virus” dell’ingiustizia, che da sempre contraddistingue la pandemia di Aids, persista ancora durante il Covid - ha affermato Bono, co-fondatore di (Red) - Meno del 5% della popolazione in Africa è completamente vaccinato, mentre i vaccini proliferano in Europa e America. Dobbiamo fare di più, e in fretta, per supportare le centinaia di milioni di persone che ancora non hanno accesso ai vaccini, alle terapie o non dispongono a sufficienza dei dispositivi di protezione. Perché finché questa pandemia non verrà sconfitta ovunque, nessuno potrà sentirsi al sicuro in nessun luogo”.

A fargli eco è Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer di Stellantis: “Come primi marchi automobilistici in assoluto a unire le forze con (Red), leader nella lotta mondiale alle pandemie, il nostro obiettivo immediato è lanciare una call-to-action per aiutare a contrastare queste emergenze sanitarie globali, incluso il Covid-19”. “Questo piano marketing di amplificazione - ha poi precisato - punta ad ottenere attraverso i nostri tre marchi unici maggiore impatto, maggior valore, maggiore conoscenza per questa partnership a livello globale, e ci consentirà di trasformare quattro milioni di dollari in qualcosa di molto più grande nei prossimi tre anni.”

In particolare, insieme a (Red), il marchio Jeep lancia la campagna “Red Mission”, che non consiste nella ricerca della vita, dell'avventura e della libertà sul Pianeta Rosso, ma nella loro tutela qui, sul Pianeta Terra. “The (Red) Mission” è stata creata in collaborazione con Migrante Agency. La campagna che riguarda il marchio Ram, invece, si evolve nel claim “Born to Save” e nella realizzazione del pickup Ram 1500 Limited (Ram) Red Edition 2022 che sarà presentato alla Fiera dello Stato del Texas e rimarrà in esposizione fino al termine dell’evento. Nel quart trimestre ulteriori eventi media e di brand contribuiranno a diffondere la conoscenza di questa partnership.

Infine, anche il marchio Fiat abbraccia questa iniziativa con la nuova (500) Red full-electric (disponibile solo in Europa). Con quest'auto il brand ha dato il via alla sua missione di sostenibilità, ovvero proteggere e prendersi cura del pianeta e delle persone, senza dimenticare ciò che Fiat rappresenta: la Dolce Vita italiana.

Ogni edizione speciale (Fiat) Red, (Jeep) Red e (Ram) Red sarà un modello esclusivo del marchio di appartenenza. Le edizioni (Red) di nuova 500, Jeep Compass e Ram 1500 avranno dettagli di design esclusivi del marchio (Red), tra cui il badge all'esterno e all’interno di ciascun modello.