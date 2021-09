BrennerLec The Game, vince chi riduce la velocità

Con il progetto BrennerLec, gioco educativo per gli studenti scuole medie: vince chi riduce velocità e contribuisce a rendere fluido il traffico, migliorare la qualità dell'aria e tutelare il clima. L'Agenzia altoatesina per l'ambiente e la tutela del clima distribuirà alle scuole medie altoatesine dei tre gruppi linguistici il gioco educativo "BrennerLec- The Game". Le scatole da gioco saranno spedite per posta alle segreterie delle scuole nelle prossime settimane. Un numero limitato di copie potrà essere messo a disposizione anche di associazioni che svolgono attività o percorsi di formazione rivolti ai ragazzi, di età compresa fra i 9 e i 16 anni. Sul portale della Provincia al tema ambiente, sezione Educazione ambientale, sono disponibili le informazioni sulle modalità per la distribuzione delle scatole del gioco educativo "BrennerLec- The Game".

Il gioco è stato ideato dall'Agenzia protezione dell'ambiente della Provincia di Trento nell'ambito del progetto BrennerLec.

Sulla falsariga del "Gioco dell'oca" "BrennerLec- The Game" simula il percorso di un automobilista nel traffico lungo l'Autostrada del Brennero, proponendo diverse modalità di guida.

"Grazie a questo gioco i ragazzi, oltre a divertirsi insieme, hanno la possibilità di confrontarsi su molti temi legati all'ambiente", sottolinea l'assessore all'ambiente, Giuliano Vettorato. "Rispondere correttamente alle 'carte quiz' non solo porta a procedere più spediti nel percorso e magari vincere la sfida, ma significa soprattutto aver capito il concetto di fondo del progetto BrennerLec".