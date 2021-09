Industria Automotive, una impresa su tre è piemontese

Culla della componentistica italiana, con circa il 45% dei ricavi del settore, Torino e il Piemonte si confermano cuore pulsante dell'industria automotive italiana, forte di 736 imprese, il 33,5% di quelle italiane, con un fatturato di 18,6 miliardi di euro e oltre 60 mila addetti, il 37% di quelli italiani. Una vocazione che spiega perché anche l'edizione 2022 di VTM - Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings si svolge sotto la Mole. Un'occasione per fare il punto con i maggiori players sul settore e sul suo futuro.

In Piemonte, del resto, sono presenti key player nazionali e internazionali, una catena di fornitura completa e competitiva, centri di ricerca e sviluppo e una rete di istituzioni, centri di ricerca e sviluppo, laboratori, incubatori di imprese e università di prim'ordine, tra cui un'accademia di ingegneria di fama mondiale. Insieme sviluppano e perfezionano sistemi e processi produttivi innovativi per migliorare l'efficienza dei trasporti e contribuiscono al posizionamento della regione tra i maggiori cluster, non solo in Europa, ma a livello globale.

La produzione automobilistica e dei trasporti piemontese vanta l'intera filiera, dalle fasi iniziali ai prodotti finali, dal concept del veicolo fino alla sua produzione: progettazione, prototipazione, styling, robotica e automazione, componenti e produzione di massa, industrializzazione del prodotto e test di guida. La catena di fornitura offre anche forti competenze nel campo dell'architettura elettrica ed elettronica, inclusi i sistemi di conversione energetica, i sistemi di comunicazione real time, i sistemi avanzati di interfaccia uomo-macchina e per il controllo da remoto. Strategico a tutti i livelli anche il ruolo dell'industria meccanica, della R&S e del design, con una forte leadership nella robotica e nella meccatronica che favoriscono l'innovazione, l'automazione e l'efficienza dei costi lungo l'intera catena di fornitura, anche mediante l'adozione diffusa di processi di fusione per materiali leggeri e di nuove tecnologie come l'additive manufacturing, la stampa in 3D.

Una posizione di forza, quella di Torino e del Piemonte, da cui ripartire per affrontare le nuove sfide del settore e proiettarlo verso nuovi mercati forti del know-how a disposizione per lo sviluppo, l'integrazione e la produzione di veicoli elettrici e, in generale, per le soluzioni e i servizi per la mobilità elettrica completa, compresi lo stoccaggio e la distribuzione dell'energia. Innovativi concept di mobilità intelligente che integrano veicoli e infrastrutture attraverso l'applicazione di tecnologie digitali avanzate.