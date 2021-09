Porsche 928, venduta all'asta quella di 'Risky Business'

Dal set del film 'Risky Business' alla vendita all'asta per la cifra record di quasi due milioni di dollari, per la Porsche 928 'protagonista' assieme a Tom Cruise. L'auto in questione è un modello del 1979 che è stata di recente battuta all'asta in Texas per la cifra esatta di 1.980.000 dollari. La Porsche 928 è una delle tre utilizzate durante le riprese del film 'Risky Business', del 1983, ed è quella che è stata più tempo sullo schermo, con Cruise al volante.

L'auto, in origine, lasciò la fabbrica dipinta di bianco, ma fu rifinita in oro proprio per il film. Da allora è stata conservata al meglio ed esposta alla Porsche Cars North America per un anno, prima di entrare nella lista del Porsche Effect Exhibit del Petersen Automotive Museum. L'auto è stata anche oggetto di un documentario intitolato 'The Quest for the RB928 (Risky Business 928)' che raccontava proprio il viaggio del regista Lewis Johnsen per rintracciare la macchina.

Sotto al cofano della Porsche dorata c'è un motore V8 aspirato da 4,5 litri, con 219 CV e 344 Nm di coppia. La trasmissione è manuale a 5 marce, a trazione posteriore. La velocità massima dichiarata è di 230 km/h.