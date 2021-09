Maserati: MC20 è "Product Design of the Year"

La Maserati MC20 è stata premiata come "Product Design of the Year" agli European Product Design Award 2021. La super sportiva della casa del Tridente si è aggiudicata anche il riconoscimento "Top Design" nella categoria Transportation/Auto.

European Product Design Award è un concorso di design creato per riconoscere gli sforzi dei più talentuosi designer internazionali di prodotto. Migliaia di progetti provenienti da tutto il mondo sono stati esaminati e valutati dalla giuria, che ha poi selezionato i prodotti esteticamente più interessanti, funzionali e innovativi.

"La nostra missione - ha affermato Klaus Busse, Head of Maserati Design - era disegnare una vettura che potesse essere ricordata nel futuro come l'auto che ha inaugurato una nuova Era per Maserati: con MC20 lo abbiamo fatto. Siamo onorati di ricevere questo premio così prestigioso, perché riconosce il lavoro di una intera squadra che si è dedicata a questo progetto unico." MC20, disegnata dal Centro Stile Maserati di Torino, è un mix di eleganza e sportività.

La super sportiva è un autentico capolavoro di stile, è unica nel suo genere ed è la halo car che ha inaugura la nuova Era del Brand.

Maserati MC20 è 100% made in Italy, sviluppata dal Maserati Innovation Lab e costruita nello storico stabilimento di Modena in via Ciro Menotti