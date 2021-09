Mini Big Love Days, due giorni all'insegna delle passioni

Le differenti anime di Mini concentrate in un'unica esperienza. Il programma è quello dei Mini Big Love Days, evento aperto a tutti e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, in scena sabato 2 e domenica 3 ottobre all'autodromo di Varano De' Melegari (PR). Obiettivo della casa automobilistica, in questo caso, è quello di mettere le passioni al centro, al motto di 'Mangia. MINI. Ama'. A far da contorno al mondo automotive, ci saranno infatti esperienze legate al lifestyle e all'intrattenimento, unite alla passione per il buon cibo.

Al centro paddock sorgerà il Big Love Village, dove si incontreranno quattro percorsi, ognuno legato a diverse esperienze suddivise per Urban, Style, Adrenaline e Journey, con food truck dedicati, installazioni con attività lifestyle e la driving area, diversificata in base allo spirito del percorso. I Mini Big Love Days saranno anche una grande occasione per scoprire le novità del marchio, effettuare test-drive su pista e fuoristrada e rivivere la storia di Mini. Non mancherà, inoltre, la condivisione di esperienze musicali e artistiche. Nella serata di sabato 2 ottobre, quando sul Big Love Stage diventerà protagonista Radio 105 con Fabiola e Dario Spada che presenteranno i live de Lo Stato Sociale, Sottotono, Fasma e Nyv.

Nel corso delle due giornate, ci sarà la possibilità di provare a guidare su pista, a bordo di tutta la gamma Mini John Cooper Works, e off road, per provare le performance della trazione integrale ALL4. Gli ospiti, inoltre, potranno prenotare il proprio giro e guidare una delle auto della gamma Mini, dalle Mini 3 alle Mini 5 porte, dalla Mini Clubman alla Countryman, alla Cabrio fino alla Mini Elettrica, su percorsi studiati fuori dall'autodromo, nel cuore della Motorvalley.