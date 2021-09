Hyundai N, alte prestazioni 'alla coreana' da 6 anni

Sesta festa di compleanno per Hyundai N, il brand ad alte prestazioni della casa coreana. Dopo quasi un decennio di sviluppo della gamma di vetture stradali ma pronte a correre anche in pista, Hyundai N ha celebrato il suo sesto anniversario. Grazie a N, la casa automobilistica ha ampliato la sua proposta di modelli, proponendo auto adatte alla guida di tutti i giorni, ma al tempo stesso capaci di prestazioni da pista. "Noi di Hyundai Motor Europe - ha affermato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor Europe - siamo orgogliosi di quanto abbiamo ottenuto finora attraverso la nostra divisione ad alte prestazioni. Hyundai N ha unito perfettamente il mondo del motorsport e quello dei modelli stradali, portando nuovi clienti a innamorarsi del nostro brand".

Hyundai Motorsport è stata la culla di Hyundai N, mettendo a disposizione le conoscenze acquisite che nel 2014 hanno permesso di conquistare quattro podi con la i20 Coupe WRC e il Mondiale Rally al quarto posto nella classifica costruttori. Negli anni successivi, le prestazioni di Hyundai nel WRC sono migliorate, culminando nella vittoria del campionato costruttori nel 2019 e nel 2020. Per il lancio nel 2015 del brand dedicato alle alte prestazioni, Hyundai ha scelto l'IAA, dove ha presentato le concept car N 2025 Vision Gran Turismo e RM15, insieme alla i20 Coupe WRC di nuova generazione. Il concept RM15 con motore turbo centrale incarna la passione di Hyundai per le prestazioni e ha fatto da preludio alla i30 N. Nel 2016, Hyundai ha scelto poi i Motor Show di Busan e il Motor Show di Parigi per presentare, rispettivamente, le concept da corsa RM16 e RN30.