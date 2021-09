Chiude Automotive Dealer Day Verona, 4.000 visitatori

Si chiude oltre quota 4.000 partecipanti Automotive Dealer Day 2021, l'evento targato Quintegia che, per la prima edizione in presenza dopo lo stop forzato dalla pandemia, ha portato a Veronafiere tutta la filiera della distribuzione auto con la rappresentanza di più della metà dei concessionari italiani, 14 case automobilistiche e sei associazioni di categoria.

"Automotive Dealer Day è tornato, con forza, a riprova della voglia e del bisogno del comparto di incontrarsi, per fare business e per leggere i cambiamenti del settore", ha commentato Tommaso Bortolomiol, amministratore delegato di Quintegia.

"Registriamo con soddisfazione - ha aggiunto - la risposta degli operatori che, nonostante la congiuntura, hanno dimostrato di aspettare Automotive Dealer Day anche come un momento di confronto, approfondimento e networking. Questo riflette lo spirito e la mission che, da 19 edizioni, caratterizza questo evento, frutto di un lavoro di coordinamento tematico-scientifico che fa dei contenuti il suo punto focale".

L'appuntamento con l'edizione 2022, la ventesima, è per il 17,18 e 19 maggio 2022.