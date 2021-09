Citroën, la storia in scena per Giornate Europee Patrimonio

Il 18 e 19 settembre si celebreranno le 'Giornate Europee del Patrimonio' e Citroën partecipa con la sua storia. Per l'occasione, infatti, il marchio francese e il Conservatoire Citroën, ad Aulnay-sous-Bois, saranno protagonisti di alcune importanti iniziative. Sabato 18, dalle 8 alle 17, ricambi, accessori e documentazione tecnica per veicoli d'epoca a 2 e 4 ruote di tutte le marche saranno in vendita davanti al Conservatoire Citroën. Per i visitatori, l'accesso all'evento sarà gratuito. I club e i collezionisti che arrivano a bordo di auto d'epoca troveranno un'area di parcheggio dedicata, che consentirà a tutti i visitatori di ammirare le vetture da collezione.

Nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, poi, il Conservatoire propone una tariffa d'ingresso speciale per scoprire le sue collezioni sabato 18 settembre.

Situato a Aulnay-sous-Bois, a nord-est di Parigi, il Conservatoire ospita una collezione molto importante che ripercorre la storia automobilistica di Citroën, tra modelli da strada e da corsa, prototipi, concept car e veicoli commerciali.

L'occasione sarà anche quella di scoprire i due nuovi veicoli Citroën che sono stati aggiunti alla collezione quest'anno, ovvero la Citroën Type C 5 HP cabriolet del 1925, proveniente dal sito Citroën Félix Faure nel 15° arrondissement a Parigi, oltre alla Citroën Aircross concept car del 2015. Si potranno inoltre ammirare in esposizione anche tre modelli che festeggiano un importante anniversario nel 2021: Citroën B2 (100 anni), Citroën Ami 6 (60 anni) e Citroën ZX (30 anni).

In collaborazione con la casa d'aste Aguttes, Citroën metterà all'asta alcuni veicoli della sua collezione. Come nel 2020, anche le auto di proprietari esterni possono partecipare alla vendita che avrà luogo online e al Conservatoire Citroën (su prenotazione) domenica 19 settembre 2021 alle ore 15.