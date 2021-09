TransformationTalks, il futuro della mobilità per persone e merci

Come sarà la mobilità del futuro? Elettrica, sicuramente, sia per il settore del commercio, che dell'industria ma anche per i servizi pubblici. È questo il tema sul quale è incentrato l’appuntamento con TransformationTalks: "Fit for 55: il futuro della mobilità elettrica per il commercio, le industrie, i servizi pubblici".

In occasione della settimana Europea della Mobilità, ABB, multinazionale presente in oltre 100 paesi, leader nell'elettrificazione, nelle tecnologie per la transizione digitale, nella robotica e nell'automazione ha organizzato un evento online - giovedì 16 settembre alle ore 17- trasmesso in diretta streaming in collaborazione con ANSA.it.

L’incontro verterà sullo scenario futuro della mobilità elettrica per il commercio, le industrie, i servizi pubblici: un passaggio necessario ma ancora poco considerato per raggiungere la riduzione delle emissioni di gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, secondo quanto indicato nel pacchetto climatico "Fit for 55" dell'Ue. Durante la diretta non si parlerà solo di elettrificazione dei mezzi pesanti per il trasporto di persone e merci, ma anche della rete infrastrutturale sufficiente e necessaria per la loro alimentazione: in città, nelle autostrade, nelle aziende, nella logistica, nei servizi pubblici e nei terreni agricoli. Alla tavola rotonda organizzata da ABB parteciperanno ATM, Arriva Italia, Brebemi, Coca-Cola HBC Italia, Volvo Trucks Italia, BusforFun e Cortina Express.

Per partecipare all'evento online occorre registrarsi al link: https://campaign.abb.com/Transformation_Talk_emobility_ANSA