Hyundai Bayon, la campagna dedicata 'Cambia prospettiva'

Hyundai ha lanciato una nuova campagna dedicata a Bayon, che con il titolo 'Cambia Prospettiva' presenta sul mercato italiano il nuovo inedito Urban SUV di segmento B. Il nuovo spot Hyundai per la nuova Bayon, che si aggiunge alla gamma elettrificata della casa coreana e che rappresenta la porta d'ingresso alla gamma SUV, è on-air sulle principali emittenti televisive italiane, dove resterà per due settimane. A ispirare il tema della campagna è stato uno degli aspetti distintivi del nuovo Urban SUV, ovvero la posizione di guida rialzata che garantisce un'elevata visibilità. Per l'arrivo di Hyundai Bayon, la casa automobilistica ha realizzato una campagna completa con un piano di comunicazione multicanale e la pianificazione comprende tv, radio, stampa, social e canali digital, con formati video sulle principali piattaforme online ad alta visibilità.

Con il suo nuovo look, Bayon è il primo modello a interpretare la filosofia di design 'Sensuous Sportiness' del brand, distinguendosi per soluzioni di design particolari, dettagli dall'aspetto high-tech e un design filante. Nuova Bayon condivide il suo DNA con gli altri membri della famiglia di SUV Hyundai e punta si elevata efficienza nei consumi e basse emissioni di CO2, grazie al nuovo motore 1.0 T-GDi abbinato all'esclusiva tecnologia Mild Hybrid a 48V e al cambio manuale intelligente. Ordinabile negli showroom Hyundai di tutta Italia, Nuova Bayon nella ricca versione di lancio XLine è proposta con un anticipo di 4100 euro e quote da 139 euro al mese per 36 mesi, polizza furto e incendio inclusa. Aderendo alla soluzione di finanziamento Hyundai i-Plus, Nuova Bayon è proposta a un prezzo di 15300 euro per un vantaggio cliente di 4100 euro comprensivo di Ecobonus statale (in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni). Dopo 3 anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l'auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.