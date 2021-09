WeRide Robovan furgone autonomo livello 4 per logistica

WeRide, la società cinese specializzata nella guida autonoma, ha presentato Robovan - un furgone a guida autonoma di livello 4 destinato alla logistica urbana - e che si aggiunge a precedenti prodotti Robotaxi e Mini Robobus.

La produzione e la commercializzazione di Robovan, si legge su Gasgoo, sarà realizzata grazie ad una cooperazione strategica con Jiangling Motors (JMC) e ZTO Express. L'obiettivo è quello di costruire un ecosistema di guida autonoma per la logistica urbana cinese.

Basato sul furgone a batteria di JMC, Robovan adotta le soluzioni software e hardware full-stack per la guida autonoma di WeRide con capacità L4 per offrire servizi sicuri ed efficienti per vari scenari di traffico urbano compresi i villaggi urbani, i tunnel e le autostrade.

In virtù delle rispettive competenze in tecnologia, innovazione di prodotto e commercializzazione, le tre parti intraprenderanno insieme una sperimentazione in servizio con l'attuale Robovan ma in futuro, WeRide e JMC collaboreranno per progettare modelli specifici e personalizzati per le attività di logistica di ZTO Express.