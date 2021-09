Tesla Model S Plaid, record al Nurburgring per l'elettrica

La berlina ad alte prestazioni Model S Plaid di Tesla ha stabilito un nuovo giro al record per le auto elettriche di produzione al Nurburgring. A raccontarlo con soddisfazione è lo stesso Elon Mask in un tweet. Il giro della pista di 12,9 miglia in un tempo di 7min 30,909 secondi, nel suo tweet Musk ha affermato che la Model S Plaid non era modificato ed è arrivato in pista direttamente dalla fabbrica.

La Model S Plaid è alimentata da un sistema a tre motori che fornisce un totale di 1.020 cv, grazie ai suoi tre motori elettrici e alla trazione integrale. L'auto registra uno scatto da 0 a 100 km/h in 1,99 secondi. La casa americana ha migliorato anche l'aerodinamica (il Cx è di 0,208).

Tesla ha anche pubblicato un video sul suo canale YouTube che mostra un giro a bordo con un tempo di 7min 35,579 secondi.

Nelle immagini la Model S presenta il design del volante a 'giogo', al posto della tradizionale corona circolare. Si pensa che il giro più veloce che Tesla rivendica come record sia stato fatto con un volante normale, anche se non è stato ancora confermato.

La Model S Plaid prende il record di produzione EV sul famoso circuito tedesco dalla Porsche Taycan Turbo S, che ha stabilito un tempo di 7 minuti e 42,3 secondi nel 2019. La Model S Plaid è in vendita al prezzo di 129.900 euro.