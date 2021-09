Mercedes EQS auto ufficiale del 61° salone nautico di Genova

Dopo la première italiana al Phi Beach, in Costa Smeralda, dal 16 al 21 settembre la EQS, l'ammiraglia completamente elettrica della Mercedes, sbarca al 61/mo Salone nautico di Genova dove sarà auto ufficiale della manifestazione. Un'inedita occasione per incontrare un pubblico selezionato, con una forte affinità con la Casa di Stoccarda e, soprattutto, con la EQS, il nuovo punto di riferimento nel mondo delle ammiraglie di lusso a zero emissioni. La EQS sarà, infatti, protagonista della manifestazione ed esposta in un'area dedicata all'interno dell'esclusiva lounge della Stella.

Mercedes metterà a disposizione dell'organizzazione quattro 'dream cars' che assicureranno un esclusivo servizio 'tender to' agli ospiti vip della manifestazione. "Ci sono molti elementi di contatto tra il mondo della nautica e il nostro Marchio", ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. "Una forte sintonia e spesso anche un motivo di ispirazione in entrambe le direzioni. Per questo motivo, la partnership con il Salone nautico di Genova ci offre una vetrina privilegiata per intercettare un target particolarmente vicino alla nostra filosofia ed ai nostri valori.". EQS è la prima berlina lusso completamente elettrica di Mercedes-EQ. Con questo modello, Mercedes-EQ ridefinisce il segmento. EQS è anche il primo modello a basarsi sull'architettura modulare realizzata esclusivamente per le vetture elettriche della categoria superiore e luxury. Con la sua combinazione di tecnologia, design, funzionalità e connettività, EQS entusiasma guidatore e passeggeri. I primi modelli introdotti nel mercato sono EQS 450+ da 245 kW ed EQS 580 4MATIC da 385 kW. Valori sui consumi secondo lo standard WLTP: EQS 450+ consumo di corrente combinato 20,4-15,7 kWh/100 km, emissioni di CO2 0 g/km; EQS 580 4MATIC consumo di corrente combinato 21,8-17,4 kWh/100 km, emissioni di CO2 0 g/km. In Italia è disponibile in un'unica versione 'Luxury' con prezzi che partono da 129.836 euro per la EQS 450+ e 154.236 euro per la EQS 580 4MATIC.