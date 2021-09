Acquistano online patenti false, due denunce nel Reggiano

Avevano acquistato online patenti false, ma sono stati scoperti e denunciati dalla Polizia Stradale di Reggio Emilia. Si tratta di un 27enne di Correggio e un 39enne residente nella bassa.

Nel primo caso l'automobilista, già possessore di patente italiana sospesa per guida in stato di ebbrezza a seguito di incidente stradale, aveva un nuovo documento di un Paese europeo, comprato per centinaia di euro sul web. Anche il secondo conducente aveva una patente straniera: interrogato dagli agenti in italiano e in inglese, non è stato in grado di rispondere alle domande. Un esame del documento ne ha messo in evidenza la falsità e oltre alla denuncia è scattata una multa da 5.110 euro e il fermo amministrativo per tre mesi del veicolo.