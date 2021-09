Mini festeggia i primi 20 anni sotto l'insegna del BMW Group

Mini compie 20 anni. L'8 settembre 2001 nasceva infatti la nuova Mini sotto l'insegna del BMW Group e oggi il marchio vuole celebrare questo anniversario così importante in maniera singolare.

Da oggi è disponibile in libreria e sulle principali piattaforme digitali il libro "The Big Love - Una storia (d'amore) lunga 20 anni", a cura di Paolo Matteo Cozzi, edito da Electa. Questo volume ripercorre la storia italiana del marchio che celebra i primi 20 anni di produzione sotto l'insegna del BMW Group: dalla comunicazione prima del lancio, quando il progetto era ancora top secret, fino all'interazione con gli ecosistemi di design, cinema, moda che Mini ha saputo contaminare e intercettare, aggiungendo (sempre) quel tocco in più.

Vent'anni di storia raccontati attraverso immagini esclusive che ripercorrono le diverse iniziative che Mini ha condiviso nel corso degli anni con la sua Community di appassionati e non solo, e testimonianze di chi Mini l'ha vissuta in prima persona con le storie di Massimiliano Di Silvestre, Stefano Ronzoni, Mario Calabresi, Marco Makaus, Luca Scotto, Anna Agnelli, Aldo Colonetti, Francesco Festuccia, Pier Francesco Favino, Michele Lupi, Ildo Damiano, Massimo Bottura, Oliver Heilmer e Renzo Vitale. Infatti il libro vuole essere un omaggio ad alcuni dei protagonisti che in questi 20 anni hanno contribuito a fare del brand un punto di riferimento nel nostro Paese, ben oltre i confini del mondo automotive.

"Mini in Italia suscitò, da subito, un grandissimo interesse. E divenne ben presto un successo. È stata una sfida vinta - ha detto in merito Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di BMW Italia - Ha rappresentato l'apertura di un universo che ha arricchito in modo straordinario il patrimonio del nostro gruppo, portando all'interno idee nuove, persone nuove e avvicinandoci a mondi che fino a quel momento non avevamo intercettato e con i quali non avevamo mai dialogato". A fargli eco il direttore di Mini Italia, Stefano Ronzoni: " Mini non è solo un prodotto ma un brand, che rappresenta complicità, divertimento, passione e inclusione. Una sfida nata 20 anni fa e una conferma ancora oggi, che tiene unita una vasta fan base di appassionati, che si identifica nei valori del brand e trova risposta in una gamma completa di prodotti, che soddisfa ogni tipo di esigenza".