IAA, Volkswagen Shaping Mobility Hub finestra su futuro auto

In occasione della prima edizione di IAA Mobility a Monaco di Baviera, Volkswagen ha lanciato un' inedita piattaforma informativa dedicata al futuro della mobilità. Su Shaping Mobility Hub (www.shaping-mobility.volkswagen.com) gli utenti avranno accesso - che attraverso streaming live e podcast - a storie esclusive, discussioni anche su temi controversi, approfondimenti dettagliati e ampie opzioni di ricerca nei settori della sostenibilità, dell'innovazione, dell'elettromobilità e della vita digitale.

Con lo Shaping Mobility Hub, Volkswagen Communications amplia la gamma di opportunità offerte anche al mondo professionale e la piattaforma di storytelling consente ai media e al pubblico interessato di approfondire il futuro della mobilità. Tutto questo con complete informazioni sul programma di Volkswagen nelle aree chiave della mobilità futura e sulla strategia Accelerate. La mobilità elettrica - sottolinea la Casa di Wolfsburg - "è solo l'inizio e il passo più grande deve ancora venire con la digitalizzazione, i prodotti basati su software e la guida autonoma".

Nel podcast Shaping Mobility - che avrà cadenza mensile - esperti indipendenti forniscono approfondimenti sulle tendenze della mobilità di domani. E in aggiunta per gli articoli selezionati nelle 'pagine' della piattaforma è disponibile uno strumento di sintesi vocale. Gli argomenti di Shaping Mobility Hub possono essere condivisi facilmente tramite Twitter, LinkedIn, Facebook ed anche e-mail. Il contenuto della nuova piattaforma è disponibile in tedesco e inglese.