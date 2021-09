Auto: Ferrari Cavalcade 2021 fa tappa a Catania

Oltre centocinquanta equipaggi provenienti da 60 nazioni a Catania a bordo delle loro Ferrari hanno sfilato stamane in via Etnea e compiuto stamane una breve sosta tra piazza Duomo e piazza Università in occasione della tappa nel capoluogo etneo della Ferrari Cavalcade 2021, evento clou della Casa di Maranello organizzato dalla Ferrari Auto per portare il marchio del cavallino rampante in siti di grande bellezza. Quest'anno è stata scelta la Sicilia e come tappa finale l'Etna, partendo proprio da Catania. Oltre alle vetture al top della gamma, anche quelle storiche, veri e propri capolavori che hanno segnato la storia della Casa automobilistica fondata da Enzo Ferrari. Tra gli ospiti d'eccezione il presidente e amministratore delegato della Ferrari John Elkann, accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo, che è stato ricevuto dal sindaco Salvo Pogliese per una visita a Palazzo degli Elefanti. "Grazie a voi - ha detto il primo cittadino rivolgendosi al presidente della Ferrari - che avete scelto la Sicilia e Catania. Gli equipaggi e le migliaia di foto scattate con l'effetto moltiplicatore dei social network saranno gli ambasciatori delle bellezze nel mondo della nostra Catania e della nostra terra di Sicilia. Il marchio della Ferrari ha un valore eccezionale e siamo felici di dare il benvenuto a quanti porteranno nel ricordo personale queste splendide giornate trascorse nell'isola, il migliore biglietto da visita per promuovere le nostre bellezze naturali e storico-monumentali".

Nel corso di un colloquio il sindaco e il presidente della Ferrari si sono soffermati sul valore del turismo e dell'industria automobilistica per lo sviluppo della nazione, di cui il marchio Ferrari continua a essere elemento di richiamo per il made in Italy. Dopo avere apprezzato una granita mandorla e pistacchio, Elkann, invitato da Pogliese, ha firmato il libro d'onore degli ospiti del palazzo e ha ringraziato il primo cittadino etneo per la calorosa accoglienza del team Ferrari e degli equipaggi.