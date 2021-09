Cupra, partito da Milano il Padel Tour del brand auto

Ha preso il via a Milano il CUPRA Padel Tour. Il torneo organizzato dal brand catalano punta alla specialità sportiva in rapida ascesa anche in Italia, con oltre un milione di appassionati nel nostro paese e con una community di circa 350 mila persone, che erano 100 mila un anno fa. Cupra ha anche legato il proprio nome a quello di alcuni dei migliori giocatori di padel del mondo, a cominciare da Fernando Belasteguin, 'firmato' come ambassador internazionale.

Il padel è oggi praticato da un pubblico d'età compresa tra i 30 e i 55 anni e in poco più di un anno, da 1000, sono passati a essere 3000 i campi da padel dei 1300 centri sportivi italiani.

Il CUPRA Padel Tour durerà due mesi con 2 tornei: doppio Maschile e doppio Femminile. Nel corso dei 7 fine settimana di gioco, saranno 39 i CUPRA Garage e 48 i centri padel coinvolti.

Il Tour si concluderà con una finalissima che dal 29 al 31 ottobre si terrà a Roma, all'Hotel Villa Pamphili.