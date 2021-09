Anas: al via restyling cavalcavia di Codrongianos sulla 131

Un investimento da 2 milioni di euro per riqualificare il cavalcavia sulla Statale 131 all'altezza dello svincolo di Florinas e Codrongianos, nel Sassarese. Lo annuncia l'Anas, che ha avviato gli interventi di demolizione e ricostruzione del viadotto sulla provinciale 3, all'altezza dello svincolo al chilometro 194,300. Oggi sono iniziati gli interventi propedeutici ai lavori principali, a iniziare dalla realizzazione dei varchi che serviranno per spostare il traffico. Per una settimana ci saranno limitazioni al traffico dovute ai restringimenti e alla chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le carreggiate. Finite queste operazioni, partirà la demolizione e la ricostruzione del viadotto, con la deviazione del traffico su un'unica carreggiata allestita a doppio senso di circolazione. L'intervento, che dovrebbe durare un anno, rientra nel piano di interventi previsti dall'Anas per riqualificare il tratto sassarese della "Carlo Felice" con un impegno complessivo di oltre 15 milioni di euro.